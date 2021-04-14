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ريبورتاج 4/1: في حي بلفيل وسط باريس... تضامن أصحاب المطاعم مع المعوزين خلال شهر رمضان

Video grab/ france24
Publié le Mercredi 14 Avril 2021 - 16:13 قراءة: 0 د, 20 ث
فرانس 24 - حي بلفيل، واحد من الأحياء الأكثر شعبية وسط العاصمة الفرنسية باريس، تسكن فيه جالية مسلمة ومغاربية كبيرة. خلال شهر رمضان، لبست مطاعم الحي حلة جديدة تتأقلم مع "الشهر الكريم" عند المسلمين، وتعطيه رونقا خاصا...

وفي ظل الحالة الوبائية الحرجة والحجر الصحي التي تعرفهما فرنسا، يبدي أصحاب المطاعم في الحي تضامنا مع المعوزين والطلبة الذين عقدت الأزمة الصحية من وضعهم الاجتماعي... ريبورتاج




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