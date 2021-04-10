باريس سان جيرمان يعزز وصافته برباعية ضد ستراسبورغ

أمطر باريس سان جيرمان شباك مضيفه ستراسبورغ بأربعة أهداف لواحد، السبت، ضمن الجولة 32 من منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم.أنهى الفريق الباريسي شوط المباراة الأول متقدما بثلاثة أهداف نظيفة تناوب على تسجيلها كل من كليان مبابي، وبابلو سرابيا، ومويس كين، في الدقائق 16، 27، و45.وعرفت الدقيقة 63 إحراز اللاعب ديون ساهي هدف ستراسبورغ الوحيد، قبل أن يُعيد الأرجنتيني ليوناردو بارادايس الفارق إلى ما كان عليه بهدف رابع جاء مع حلول الدقيقة 79.وبهذا عزز باريس سان جيرمان موقعه في المركز الثاني بوصوله للنقطة 66، فيما تجمد رصيد ستراسبورغ عند 36 نقطة يحتل بها المركز الرابع عشر.