بريطانيا..توصيات باستبدال "استرازينيكا" في تطعيم من دون الـ30

الأناضول -

​​​​​​​لندن/ محمد موسى - نصحت اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين في بريطانيا، الأربعاء، المؤسسات الصحية بتطعيم البالغين ممن هم تحت سن 30 بلقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) بديلًا عن لقاح "أسترازينيكا ـ أكسفورد".وجاءت توصية اللجنة خلال مؤتمر صحفي مباشر عقب إعلان مماثل من قبل وكالة الأدوية الأوروبية عن وجود صلة محتملة بين لقاح "أسترازينيكا" والإصابة النادرة للغاية بجلطات في الدم.وأشارت رئيسة وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية، جون رين، خلال المؤتمر، إلى أن هناك "احتمالا قويا" أن يكون اللقاح مسؤولا عن الإصابة بجلطات الدم.وأضافت رين أنه "لا يوجد لقاح فعال بدون آثار جانبية"، مؤكدة أن فوائد اللقاح، حتى الآن، لا تزال تفوق مخاطره "بالنسبة للغالبية العظمى من الناس".بدوره أفاد نائب المدير الطبي، جوناثان فان تام، أنه سيكون هناك "تصحيح مسار" لبرنامج التطعيم في المملكة المتحدة بعد الإعلانات.والأربعاء، تم تأكيد إصابة أكثر من ألفين و763 شخصا بفيروس كورونا في بريطانيا، ليصل العدد الإجمالي لهذا الأسبوع إلى 21 ألفا و505، ويمثل هذا انخفاضا بنسبة 36.6 بالمئة مقارنة بالأسبوع الماضي.وخلال مارس/ آذار الماضي، دفعت تقارير حول تجلط دموي غير اعتيادي (لا سيما في الرأس) بعض الدول الأوروبية إلى تعليق استخدام "أسترازينيكا" لفترة معينة لدى جميع الفئات العمرية.غير أن تقرير لوكالة الأدوية الأوروبية، صدر بعد إجراء تقييم، كشف أن فعالية اللقاح أكثر من أضراره، وأوصى بإعادة استخدامه.