وزير خارجية إيطاليا: ليبيا أولوية كبيرة بالنسبة لنا

الأناضول -

قال وزير الخارجية الإيطالي، لويغي دي مايو، إن ليبيا تمثل أولوية كبيرة بالنسبة لبلاده.جاء ذلك في منشور للوزير الإيطالي، نشره على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعد عودته لإيطاليا حيث كان يرافق رئيس الوزراء، ماريو دراغي، في زيارته التي أجراها الثلاثاء إلى ليبيا.الوزير قيّم في منشوره المباحثات التي جرت خلال الزيارة، وقال فيه "هذه(الأوضاع الليبية) قضية ذات أولوية كبيرة بالنسبة لنا، فالاستقرار في ليبيا يعني تأمين شواطئنا، وتوفير فرص تنمية جديدة لأعمالنا، وضمان السلام للشعب الذي يسأل ويسعى إلى طريق الديمقراطية. نواصل العمل لتحسين التجارة مع ليبيا".وأشار دي مايو، أنه سيتوجه لزيارة مالي خلال بضعة أيام، مشددًا على أنهم يعملون من أجل جذب استثمارات جديدة لإيطاليا، على حد تعبيره.وتعتبر زيارة رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي إلى ليبيا، الثلاثاء، أول زيارة خارجية له منذ مجيئه للمنصب في 13 فبراير/شباط الماضي، وقد كان لهذه الزيارة أصداء واسعة في الصحف المحلية بالبلاد.وذكرت العديد من الصحف أن هذه الزيارة تحمل أهمية كبيرة من حيث الدور الاستراتيجي لإيطاليا بالبحر المتوسط، فضلًا عن أهميتها بخصوص موضوع الطاقة، وأزمة المهاجرين غير النظاميين.ولفتت كذلك أن دراغي شدد خلال مباحثاته بليبيا على أهمية زيادة حجم التجارة الثنائية بين روما وطرابلس.