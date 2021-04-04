قدم.. ريال سوسييداد يتوج بلقب كأس الملك 2020

توّج ريال سوسييداد بلقب كأس ملك إسبانيا للموسم الماضي 2019 ـ 2020، عقب فوزه على نظيره أتلتيك بلباو يهدفٍ دون رد، السبت، في نهائي مؤجل جمع الفريقين على ملعب "لا كارتوخا" في إشبيلية.ونال سوسييداد اللقب بفضل هدف أحرزه لاعب خط الوسط ميكيل اويارزابال في الدقيقة 63 من علامة الجزاء، في مباراة كان الفريق الأبيض والأزرق الأكثر خطورة واستحواذا على الكرة.وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم قد قرر تأجيل المباراة النهائية لكأس ملك إسبانيا في الموسم الماضي، بسبب تداعيات فيروس كورونا، ورفض الناديين إقامة اللقاء دون حضور الجمهور.ومع استمرار الوضع على ما هو عليه، رضخ مسؤولو الناديين للأمر الواقع ليتم الاتفاق على تحديد موعد جديد لإقامة النهائي خلف أبواب مغلقة أمام الجماهير.ويعد التتويج ببطولة كأس ملك إسبانيا هو الثاني في تاريخ ريال سوسييداد، حيث حقق الفريق الباسكي اللقب للمرة الأولى عام 1986/1987.ويخوض أتلتيك بلباو نهائي كأس ملك إسبانيا للموسم الجاري 2020-2021، ضد برشلونة يوم 17 نيسان/ أبريل الجاري.