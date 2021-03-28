الثالثة خلال ساعات.. التحالف يعلن تدمير مسيرة مفخخة للحوثيين

الأناضول -

أعلن التحالف العربي، الأحد، تدمير طائرة مفخخة دون طيار هي الثالثة خلال ساعات، أطلقها الحوثيون باتجاه جنوب غربي السعودية.وقال التحالف في بيان، إنه اعترض ودمر "مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية تجاه محافظة خميس مشيط"، وفق ما نقلت قناة "الإخبارية" السعودية.وهذه هي المسيرة الثالثة للحوثيين التي يعلن التحالف تدميرها خلال ساعات، حيث أعلن في وقت سابق الأحد، تدمير اثنتين استهدفتا المنطقة الجنوبية للمملكة.كما كشف التحالف في بيان آخر، عن تدمير زورقين مفخخين للجماعة في البحر الأحمر، متهما إياها بـ"الاستمرار في تهديد طرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية".ولم يصدر أي تعليق فوري من جماعة الحوثي، حول ما أعلنه التحالف.وكثف الحوثيون، في الأسابيع الماضية، إطلاق صواريخ باليستية ومقذوفات ومسيرات على مناطق سعودية، وسط إعلانات متكررة من التحالف عن تدميرها، واتهام الجماعة بأنها مدعومة بتلك الأسلحة من إيران.ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.