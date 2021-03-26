بعد رفع "علم صدام".. وزير عراقي يطالب الأردن بالاعتذار

الأناضول -

بغداد / إبراهيم صالح - طالب وزير الزراعة العراقي محمد الخفاجي، الأردن بالاعتذار عن رفع علم بلاده السابق الذي كان معتمدا في عهد الرئيس الراحل صدام حسين أثناء مراسم توقيع عقد مع نظيره الأردني في عمان.وقال الخفاجي، في بيان اطلعت عليه الأناضول الجمعة، إنه "فوجئ بوجود العلم العراقي السابق، قبيل إبرام عقدٍ مع نظيره الأردني خالد الحنيفات (الأربعاء)".وأضاف أنه "رفض التوقيع (على العقد)، واشترط إزالته (العلم)، ووضع علم البلاد الحالي لغرض التوقيع"، دون إضافة توضيحات بالخصوص.وطالب الخفاجي الجانب الأردني بتقديم "اعتذار عما حصل"، فيما لم يصدر حتى الساعة 18:20 (ت.غ) تعليق أردني رسمي بهذا الخصوص.وكانت العاصمة الأردنية عمان احتضنت، الأربعاء، الاجتماعات الثلاثية التنسيقية بين الأردن ومصر والعراق؛ لتعزيز التعاون المشترك خاصة في الجانب الاقتصادي.وشارك في الاجتماعات وزراء من البلدان الثلاثة في قطاعات بينها الصناعة والتجارة والكهرباء والنفط والإسكان والزراعة والنقل.وجاءت هذه الاجتماعات تنفيذا لمخرجات قمة ثلاثية انعقدت في عمان أغسطس/آب 2020، وجمعت الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.وكان العراق اعتمد علما جديداً عام 2008 بعد 5 سنوات من إسقاط نظام صدام حسين على يد قوات دولية قادتها الولايات المتحدة.واحتفظ العلم العراقي الحالي بألوانه الرئيسية وهي الأحمر والأبيض والأسود، مع إزالة النجوم الثلاثة، التي كانت ترمز إلى "الوحدة والحرية والاشتراكية" أهداف حزب "البعث" المحظور الذي كان يتزعمه صدام.كما تم تغيير عبارة "الله أكبر" التي خطت بيد الرئيس الراحل صدام حسين، لتكتب لاحقًا بالخط الكوفي.