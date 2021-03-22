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لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي تنظر في مشاريع قوانين إسترشادية محالة من البرلمان العربي

Publié le Lundi 22 Mars 2021 - 20:02 قراءة: 0 د, 28 ث
عقدت لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي إجتماعا يوم الاثنين 22 مارس 2021 نظرت خلاله في مشاريع قوانين إسترشادية محالة من البرلمان العربي .
وتولت اللجنة إبداء ملاحظاتها سواء فيما يخص مشروع القانون الإسترشادي لتعزيز تعليم اللغة العربية في الدول العربية الأقل نموا ، أو فيما يتعلّق بمشروع القانون الإسترشادي المتعلق بمكافحة الأمية في العالم العربي، أو فيما يتصل بمشروع القانون الإسترشادي لتشجيع القراءة في العالم العربي .
وقد ارتأت اللجنة طلب رأي كل من وزارة التربية والإدارة العامة لتعليم الكبار كل فيما يهمه ، ثم إعداد تقرير في الغرض وإحالته على البرلمان العربي.

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