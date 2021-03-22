لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي تنظر في مشاريع قوانين إسترشادية محالة من البرلمان العربي

عقدت لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي إجتماعا يوم الاثنين 22 مارس 2021 نظرت خلاله في مشاريع قوانين إسترشادية محالة من البرلمان العربي .

وتولت اللجنة إبداء ملاحظاتها سواء فيما يخص مشروع القانون الإسترشادي لتعزيز تعليم اللغة العربية في الدول العربية الأقل نموا ، أو فيما يتعلّق بمشروع القانون الإسترشادي المتعلق بمكافحة الأمية في العالم العربي، أو فيما يتصل بمشروع القانون الإسترشادي لتشجيع القراءة في العالم العربي .

وقد ارتأت اللجنة طلب رأي كل من وزارة التربية والإدارة العامة لتعليم الكبار كل فيما يهمه ، ثم إعداد تقرير في الغرض وإحالته على البرلمان العربي.



