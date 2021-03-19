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قرعة دور الثمانية وقبل نهائي رابطة ابطال اوروبا لكرة القدم

Publié le Vendredi 19 Mars 2021 - 15:25 قراءة: 0 د, 41 ث
في ما يلي نتائج قرعة دور الثمانية والدور قبل النهائي لرابطة أبطال أوروبا لكرة القدم والتي سحبت يوم الجمعة في مقر الاتحاد الأوروبي للعبة (اليويفا) في مدينة نيون السويسرية.

الدور ربع النهائي
1- مانشستر سيتي الانقليزي - بوروسيا دورتموند الألماني

2- بورتو البرتغالي - تشيلسي الانقليزي
3- بايرن ميونيخ الألماني - باريس سان جيرمان الفرنسي
4- ريال مدريد الإسباني - ليفربول الانقليزي
وستقام مباريات الذهاب يومي السادس والسابع من أفريل بينما تقام مباريات العودة يومي 13 و14 من الشهر نفسه

الدور نصف النهائي
الفائز من المباراة رقم 3 أمام الفائز من المباراة رقم 1
الفائز من المباراة رقم 4 أمام الفائز من المباراة رقم 2

وسيقام دور الذهاب يومي 27 و28 أفريل على أن يقام دور العودة يومي الرابع والخامس من ماي التالي
وستقام المباراة النهائية للبطولة في مدينة إسطنبول التركية في 29 ماي.

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