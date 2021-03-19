قرعة دور الثمانية وقبل نهائي رابطة ابطال اوروبا لكرة القدم

في ما يلي نتائج قرعة دور الثمانية والدور قبل النهائي لرابطة أبطال أوروبا لكرة القدم والتي سحبت يوم الجمعة في مقر الاتحاد الأوروبي للعبة (اليويفا) في مدينة نيون السويسرية.1- مانشستر سيتي الانقليزي - بوروسيا دورتموند الألماني2- بورتو البرتغالي - تشيلسي الانقليزي3- بايرن ميونيخ الألماني - باريس سان جيرمان الفرنسي4- ريال مدريد الإسباني - ليفربول الانقليزيوستقام مباريات الذهاب يومي السادس والسابع من أفريل بينما تقام مباريات العودة يومي 13 و14 من الشهر نفسهالفائز من المباراة رقم 3 أمام الفائز من المباراة رقم 1الفائز من المباراة رقم 4 أمام الفائز من المباراة رقم 2وسيقام دور الذهاب يومي 27 و28 أفريل على أن يقام دور العودة يومي الرابع والخامس من ماي التاليوستقام المباراة النهائية للبطولة في مدينة إسطنبول التركية في 29 ماي.