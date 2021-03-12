الأناضول -

اختارت الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، الجمعة، الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي رئيسًا جديدًا بالتزكية، عقب انسحاب منافسيه الثلاثة في وقت سابق.وجاءت تزكية موتسيبي بعد أن وافق المرشحون الثلاثة الآخرون الموريتاني أحمد ولد يحيى، والسنغالي أوغوستين سنغور، والأيفواري جان أنوما، على الانسحاب من السباق.وقال موتسيبي عقب تزكيته: "لن نرفع التحديات التي تواجهنا إلا إذا كنا موحدين".وأضاف "أشكر أيضًا جاني انفانتينو وتشجيعاته للعمل في إطار الوحدة"، وعبر عن "شكره وامتنانه" لاختياره لهذا المنصب الذي وصفه "بالتشريف الكبير".ونال باتريس موتسيبي دعمًا كبيرًا من السويسري جياني انفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، خلال الفترة الماضية، الأمر الذي سهل عليه تولي رئاسة الكاف وانسحاب منافسيه.وعمل انفانتينو على عقد اتفاق يُفضي إلى أن يشغل جاك أنوما منصب مستشار الرئيس، ويحصل كل من أوغوستان سنغور وأحمد ولد يحيى على منصبي نائبي الرئيس.وتولى موتسيبي قيادة الاتحاد القاري الذي يضم 54 اتحًادا وطنيًا، كأول جنوب إفريقي يشغل هذا المنصب، بعد رئيسين من كل من مصر والسودان ورئيس من إثيوبيا والكاميرون ومدغشقر.ويأتي موتسيبي على رأس الاتحاد القاري خلفًا للملغاشي أحمد أحمد، الذي أوقف لمدة عامين من قبل محكمة التحكيم الرياضية "كاس" بسبب قضايا فساد.ويعتبر موتسيبي، الذي يملك نادي ميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، واحد من أثرياء القارة السمراء، وهو يعمل في مجال المعادن والمناجم والذهب.