بايدن: سنقدم اللقاحات للعالم بعد تطعيم كل الأمريكيين

الأناضول -

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده ستقدم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) للعالم بعد توفير التلقيح لمواطنيها.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بايدن، الأربعاء خلال لقاء مع إدارة شركتي "ميرك" و"جونسون آند جونسون".وقال الرئيس في تصريحاته "نحن في طريقنا للحصول على كمية من جرعات اللقاحات ستكون كافية لتطعيم جميع السكان البالغين مع نهاية مايو".وأضاف أن "هذا يسبق التوقعات بعدة أشهر. وكلفت وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية بشراء 100 مليون جرعة أخرى".وأشار بايدن أن السلطات الأمريكية يجب أن تبدي مرونة في الظروف الحالية لأن الوضع قد يتطلب جهودا إضافية، وأن السلطات يجب أن تكون على استعداد لتغير الأوضاع.وتابع "إذا كان لدينا فائض من اللقاحات، فإننا سنتقاسمها مع العالم. ولا يمكننا أن نعيش في أمان حتى لا يعيش باقي العالم في أمان. وسنتأكد أولا من أن الأمريكيين تلقوا المساعدة، ثم سنحاول مساعدة باقي العالم".يذكر أن السلطات الأمريكية سجلت 3 لقاحات مضادة لفيروس كورونا لاستخدامها لتطعيم السكان. وحسب معلومات جامعة "جونز هوبكينز"، تلقى 31 مليونا من الأمريكيين الجرعتين من اللقاح.بايدن كان قد أعلن في وقت سابق من هذا الشهر أن الولايات المتحدة في طريقها للحصول على جرعات من لقاح "جونسون آند جونسون" الذي يتكون من جرعة واحدة، كافية لتطعيم كل شخص بالغ في البلاد، بحلول نهاية مايو/ايار، بعد أن أعطت إدارة الغذاء والدواء الإذن باستخدام لقاح "جيه آند جيه".