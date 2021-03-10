واشنطن تسعى لتأمين 100 مليون جرعة إضافية من "لقاح جونسون"

الأناضول -

وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، إدارته لتأمين 100 مليون جرعة إضافية من لقاح "جونسون آند جونسون" ضد كورونا.ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الأربعاء، عن مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية قوله إن بايدن "وجه إدارته لتأمين 100 مليون جرعة إضافية من لقاح جونسون آند جونسون ضد كورونا بحلول نهاية العام".وأوضح المسؤول أنه في حال إتمام اتفاقية شراء مع الشركة الأمريكية، فهذا يعني أن الكمية الإضافية ستضاعف التزام مسبق من الشركة بتأمين 100 مليون جرعة للولايات المتحدة.وأضاف أن الجرعات الإضافية سيتم تسليمها في النصف الثاني من العام.ومن المتوقع أن يعلن بايدن عن طلب جرعات إضافية خلال اجتماع، الأربعاء، في البيت الأبيض مع الرئيس التنفيذي لشركة جونسون آند جونسون، أليكس جورسكي، والرئيس التنفيذي لشركة ميرك لصناعة الأدوية، كينيث فريزر.ومن جهته، أوضح المتحدث باسم شركة جونسون آند جونسون أن الاتفاقية التي عقدت في أغسطس/ آب 2020 لتسليم 100 مليون جرعة أولية من اللقاح تتضمن خيار للحكومة لشراء جرعات إضافية بموجب اتفاقية لاحقة.وأضاف أن الشركة تتطلع إلى مناقشات مستقبلية مع الحكومة.وحصل لقاح "جونسون آند جونسون" على موافقة الاستخدام الطارئ في الولايات المتّحدة للبالغين الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً وما فوق، أواخر فبراير/ شباط الماضي.ولهذا اللّقاح ميزتان لوجستيّتان مهمّتان: يُعطى بجرعة واحدة فقط ويمكن تخزينه في درجات حرارة الثلاجة المنزلية.وتعهدت شركة جونسون آند جونسون بتسليم 100 مليون جرعة إلى الولايات المتحدة قبل نهاية يونيو/حزيران.وحسب بيانات على موقع "ورلدوميتر" لرصد ضحايا فيروس كورونا، بلغ عدد الإصابات في الولايات المتحدة حتى مساء الأربعاء، 29 مليونا و804 آلاف و954، توفى منهم أكثر من 540 ألفا و640، وتعافى ما يزيد على 20 مليونا و550 ألفا و315.