الأناضول -

وصل وفد قطري، الاثنين، إلى القاهرة، في زيارة تستمر يومين بهدف "تسريع استئناف العلاقات"، بحسب صحيفة الأهرام المصرية المملوكة للدولة.ويعد الوفد القطري هو الأول من نوعه الذي يبدأ محادثات بمصر منذ إعلان المصالحة الخليجية في السعودية قبل شهرين.وفي 23 فبراير/ شباط السابق، أجرى وفدان رسميان من قطر ومصر مباحثات في الكويت، حول آليات تنفيذ بيان المصالحة.وأفادت "الأهرام" عبر موقعها الإلكتروني، أن "محمد بن حمد بن سعود آل ثاني مدير إدارة الشئون القانونية بوزارة الخارجية القطرية، وصل الاثنين القاهرة قادما على رأس وفد من الدوحة في زيارة تستغرق يومين".وأوضحت أن الزيارة تتضمن "بحث علاقات التعاون بين مصر وقطر".ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها ووصفتها بالمطلعة أن الزيارة "تأتي في إطار جهود مصرية قطرية حثيثة للإسراع في عودة العلاقات المصرية القطرية لطبيعتها قبل الأزمة مع قطر منتصف عام 2017".ولم يقدم المصدر ذاته تفاصيل أكثر، ولم يصدر تعقيب فوري من خارجيتي مصر أو قطر.وفي 5 يناير/ كانون الثاني الماضي، صدر بيان "العلا" عن القمة الخليجية في السعودية، معلنا نهاية أزمة خليجية شملت غلق أجواء وحدود وقطع علاقات الرباعي مع قطر.وفي 3 مارس/ آذار الجاري، وعقب لقاء وزير خارجية مصر، سامح شكري بالقاهرة، قال نظيره القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن الدوحة والقاهرة تسعيان إلى "عودة الدفء إلى العلاقات" بينهما.وكان لقاء الوزيرين الأول من نوعه بينهما في القاهرة منذ بدء الأزمة الخليجية، منتصف 2017، وبعد نحو شهرين من إتمام المصالحة.