كورونا.. المغرب يتسلم نصف مليون جرعة من لقاح "سينوفارم"

الأناضول -

هي الدفعة الرابعة، ليصل مجموع الجرعات التي تلاقاها المغرب من لقاحي "سينوفارم" و"أسترازينيكا" البريطاني، 8.5 مليون جرعة.

تسلم المغرب، الأحد، الدفعة الرابعة من لقاح "سينوفارم" الصيني، المضاد لفيروس كورونا، تحتوي على نصف مليون جرعة.وقال موقع "360" (مقرب من السلطات)، إن "الشحنة الجديدة وصلت مطار محمد الخامس الدولي، بمدينة الدار البيضاء (شمال)، اليوم".وأضاف الموقع، أن "مجموع الجرعات التي تلقاها المغرب من اللقاحين الصيني والبريطاني، وصلت 8.5 مليون جرعة".وسبق للمغرب أن تلقى، خلال الشهرين الماضيين، ثلاث دفعات من اللقاح الصيني، ودفعتين من لقاح "أسترازينيكا" البريطاني.وفي ديسمبر/ كانون أول الماضي، صرح وزير الصحة خالد آيت الطالب، بأن المغرب تعاقد على شراء 65 مليون جرعة من لقاحي "أسترازينيكا" و"سينوفارم".فيما أصدر الملك محمد السادس، خلال الشهر ذاته، قرارا باعتماد مجانية التلقيح ضد كورونا لجميع المواطنين، حيث بدأت حملة التطعيم في 28 يناير/ كانون الثاني الماضي.وفي سياق متصل، دعا عز الدين الإبراهيمي، مدير مختبر البيوتكنولوجيا الطبية، بكلية الطب بجامعة محمد الخامس بالرباط (حكومي)، الأحد، بلاده إلى "اقتناء لقاحات أخرى مضادة لكورونا وعدم الاقتصار على اللقاحين المعتمدين حاليا".جاء ذلك في مقال تحليلي، نشره على حسابه بفيسبوك.وكتب الإبراهيمي: "تمكنا من تلقيح أكثر من 10 في المئة من المغاربة، مما يجعل البلد في مصاف الدول العشرة الأولى حسب منظمة الصحة العالمية" .واستدرك: "لكن هذا النجاح، وكجميع الدول، مقرون بتسريع وتيرة التلقيح الجماعي، في سباق مع الزمن ومع انتشار السلالات المتحورة".وزاد:" الحرب ستستعر من أجل الوصول إلى اللقاحات، ومؤشرات كثيرة تفرض على المغرب أخذها بعين الاعتبار".ويعتمد المغرب حاليا لقاحين، البريطاني أسترازينيكا، والصيني سينوفارم، توصل منهما حتى اليوم الأحد بـ8 ملايين و500 ألف جرعة".ولفت الإبراهيمي إلى وجود "إمكانية للحصول على لقاحات أخرى، منها سبوتنيك الروسي".ووفق آخر حصيلة رسمية، بلغت إصابات كورونا في المغرب، 485 ألفا و974، منها 8 آلاف و676 وفاة، و471 ألفا و919 حالة تعاف.كما وصل عدد المستفيدين من التطعيم إلى 3 ملايين و900 ألف شخص من أصل نحو 36 مليونا، في وتيرة تطعيم تعد من بين الأسرع في العالم.​​​​​​​