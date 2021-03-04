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مانشستر يونايتد يكتفي بالتعادل السلبي على ميدان كريستال بالاس

@ManUtd/twitter
Publié le Jeudi 04 Mars 2021 - 06:11 قراءة: 0 د, 33 ث
سقط مانشستر يونايتد في فخ التعادل السلبي مع مضيفه كريستال بالاس، الأربعاء، ضمن الجولة 29 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء الشوط الأول دون المستوى من كلا الفريقان، إذ لم يشهد خطورة حقيقية من أي منهما على مرمى الآخر، مع أفضلية نسبية لليونايتد في نسبة الاستحواذ على الكرة.


واستمر الحال على ما هو عليه في الشوط الثاني، حيث افتقد الطرفان للنجاعة الهجومية، وسط استحواذ سلبي على الكرة من قبل للاعبي اليونايتد، قابله تحفظ هجومي من عناصر كريستال بالاس.

وبات مانشستر يونايتد يمتلك في رصيده 51 نقطة يحتل بها المركز الثاني خلف جاره السيتي بفارق كبير يصل إلى 14 نقطة، في حين بقي كريستال بالاس في المركز الثالث عشر بـ 34 نقطة.

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