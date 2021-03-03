هولندا.. انفجار قرب مركز فحوصات للكشف عن فيروس كورونا

الأناضول -

وقع انفجار، صباح الأربعاء، قرب مركز فحوصات للكشف عن فيروس كورونا جنوبي هولندا، دون وقوع إصابات.وقالت الشرطة في بيان على "تويتر"، إنّ الانفجار وقع قرب مركز فحوصات تابع لهيئة الصحة المحلية، في بوفنكاربسل في مقاطعة "جنوب هولندا".وأضافت أنّ الانفجار تسبب في تحطم نوافذ، مشيرة إلى عدم سقوط جرحى جراء الحادث.ولم تكشف الشرطة حتى ساعة نشر الخبر مزيدا من التفاصيل حول الحادث أو منفذه، غير أنها أعلنت فتح تحقيق في الواقعة.وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، شهدت هولندا أعمال عنف في إطار احتجاجات ضد فرض حظر التجول بسبب كورونا، الذي كان الأول في البلاد منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.وفي السياق، تم إحراق مركز فحوصات الكشف عن فيروس كورونا في قرية أورك بمقاطعة فليفولاند، وسط هولندا.وسجلت هولندا حتى ظهر الأربعاء، أكثر من مليون إصابة بفيروس كورونا، وما يزيد عن 15 ألف و600 وفاة، حسب موقع "وورلدو ميتر" المعني برصد تطورات الجائحة.