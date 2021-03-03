بيني غانتس يشترط على حماس...

نصرالدين السويلمي



أشترط الثلاثاء 2/3/2021 وزير دفاع الاحتلال بيني غانتس، إعادة حركة حماس لأربعة إسرائيليين تحتجزهم في القطاع، من أجل السماح بإحداث تنمية في غزة.



وردت حماس بأنها لن تفرج على الجنود الأسرى إلا عبر صفقة تبادل حقيقية بمفاوضات غير مباشرة، تشمل الزعيم الفتحاوي مروان البرغوثي وزعيم الجبهة الشعبية أحمد سعدات.



وحاولت الحركة البحث عن وساطة لدى عسكر مصر من أجل رفع الحصار، بينما سفاح رابعة يخنق غزة من معبر رفح ويرفض فتح المعبر للسلع والبضائع حتى لا يمكّن حماس من تحسين شروط التفاوض ولا تحتاج الى تبادل الاسرى مقابل فتح معبر كرم أبو سالم. ويرفض السفاح جميع الوساطات لفتح المعبر بما فيها الوساطة الجزائرية والباكستانية والاخرى من دول أمريكا اللاتينية المحكومة من طرف اليسار! لا ليس اليسار الوظيفي الخائن!!! بل اليسار الشريف.



في الاثناء ادعياء الممانعة عبيد العسكر لا يتحركون للضغط على السفاح المصري من أجل فتح المعبر، بل يخرجون على ابناء ثورة سبعطاش ديسمبر يشيدون بالسيسي ويعتبرونه القدوة والاصلح لمصر ولتونس ايضا! هكذا قاله الذي تولى كبره.





