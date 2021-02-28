   Warda - احضنوا الأيام  

أمير قطر يهاتف ولي العهد السعودي ويبحثان آخر المستجدات إقليمياً ودولياً

Publié le Dimanche 28 Février 2021 - 18:49 قراءة: 0 د, 39 ث
وكالات - أجرى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اتصالاً هاتفياً مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، هو الأوّل منذ لقائهما في قمة العلا الخليجية التي عُقدت في يناير/كانون الثاني الماضي في مدينة العلا بالمملكة.

وبحسب ما أوردت وكالة الأنباء القطرية (قنا) في بيانها حول الاتصال، فقد بحث أمير قطر وولي العهد السعودي "آخر المستجدات الإقليمية والدولية، وأبديا حرصهما على تعزيز العمل العربي والخليجي المشترك".


وأضاف البيان أن "أمير قطر اطمأن على صحة ولي العهد السعودي وعبّر عن تمنياته القلبية الخالصة له بدوام الصحة وموفور العافية وللشعب السعودي الشقيق بدوام التقدم والازدهار".

وأكد أمير قطر، وفق البيان، "دعم دولة قطر الراسخ للمملكة العربية السعودية حكومة وشعبا، وكل ما من شأنه تعزيز أمن واستقرار وسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة واعتبار استقرارها جزءا لا يتجزأ من استقرار دولة قطر ومنظومة مجلس التعاون الخليجي".

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 221456



En continu

Toutes les news

الأحد 28 فيفري 2021 | 16 رجب 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:41 18:15 15:43 12:39 06:51 05:25
14°
 18° % 77 :الرطــوبة
تونــس 10°
3.6 كم/س
 :الــرياح
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
18°-1019°-1018°-1117°-1116°-13
  • Avoirs en devises
    21956,9

  • (26 fev)
  • Jours d'importation
    155
  •              1 € = 3,31204 DT        1$ =2,71331 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26 fev)   337,9 MDT