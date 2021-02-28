أمير قطر يهاتف ولي العهد السعودي ويبحثان آخر المستجدات إقليمياً ودولياً

وكالات -

أجرى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اتصالاً هاتفياً مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، هو الأوّل منذ لقائهما في قمة العلا الخليجية التي عُقدت في يناير/كانون الثاني الماضي في مدينة العلا بالمملكة.وبحسب ما أوردت وكالة الأنباء القطرية (قنا) في بيانها حول الاتصال، فقد بحث أمير قطر وولي العهد السعودي "آخر المستجدات الإقليمية والدولية، وأبديا حرصهما على تعزيز العمل العربي والخليجي المشترك".وأضاف البيان أن "أمير قطر اطمأن على صحة ولي العهد السعودي وعبّر عن تمنياته القلبية الخالصة له بدوام الصحة وموفور العافية وللشعب السعودي الشقيق بدوام التقدم والازدهار".وأكد أمير قطر، وفق البيان، "دعم دولة قطر الراسخ للمملكة العربية السعودية حكومة وشعبا، وكل ما من شأنه تعزيز أمن واستقرار وسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة واعتبار استقرارها جزءا لا يتجزأ من استقرار دولة قطر ومنظومة مجلس التعاون الخليجي".