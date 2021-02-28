رئيس وزراء الأردن يطالب وزيري الداخلية والعدل بالاستقالة

الأناضول -

إعلام محلي أرجع الطلب لمخالفتهما "أوامر الدفاع وحضورهم مناسبة تجاوز فيها العدد المسموح به"

طلب رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، من وزيري الداخلية سمير المبيضين، والعدل بسام التلهوني، الاستقالة، لمخالفتهما تدابير كورونا، وفق إعلام محلي.ونقلت قناة "المملكة" (رسمية) على موقعها الرسمي، عن مصدر حكومي لم تسمه، قوله إن "الخصاونة طلب استقالة المبيضين والتلهوني"، دون تفاصيل.فيما أرجعت مواقع إخبارية محلية، بينها "عمون" و "خبرني"، سبب طلب الاستقالة إلى مخالفة الوزيرين "أوامر الدفاع وحضورهما مناسبة تجاوز فيها العدد المسموح به".و"أوامر الدفاع"، تصدر بموجب قانون خاص منصوص عليه في الدستور الأردني، يسمى قانون الدفاع، جرى إقرار العمل به بموجب مرسوم ملكي في 18 مارس/آذار 2020.‎وأصدر بموجبه رئيس الوزراء، قرارات لمواجهة كورونا، بينها منع التجمعات لأكثر من 20 شخصا، وحظر تجوال جزئي، وغيرها، وهي مستمرة منذ عدة أشهر.وفي 2 ديسمبر/كانون أول الماضي، أجرى الخصاونة تعديلا حكوميا، عيّن بموجبه المبيضين خلفا لسابقه توفيق الحلالمة، المستقيل على خلفية "تجاوز قانوني" في انتخابات مجلس النواب الأخيرة.والخصاونة هو رئيس الوزراء الـ 13 في عهد الملك عبد الله، الذي تولى العرش في 7 فبراير/ شباط 1999.ووفق آخر حصيلة رسمية، بلغت إصابات فيروس كورونا في الأردن، 386 ألفا و496، منها 4 آلاف و675 وفاة، و346 ألفا و287 حالة تعاف.