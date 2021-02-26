واشنطن: نشر تقرير مقتل خاشقجي خطوة نحو الشفافية والمحاسبة

الأناضول -

متحدث الخارجية الأمريكية قال إن حقوق الإنسان والقيم العالمية ستكون في صلب علاقة واشنطن بالرياض

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس، أنّ نشر التقرير الاستخباراتي حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي "خطوة نحو الشفافية والمحاسبة".جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، تيد برايس، حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية.وقال برايس إنّ نشر تقرير مقتل خاشقجي "هو خطوة نحو الشفافية والمحاسبة"، مؤكدا أن التقرير "سيصدر قريبا".أضاف أنّ حقوق الإنسان والقيم العالمية "ستكون في صلب علاقات واشنطن مع شركائنا ومن بينهم السعودية".وفي وقت سابق اليوم، قالت متحدثة البيت الأبيض جين ساكي، بمؤتمر صحفي إنها تتوقع أن تجرى مباحثات هاتفية بين الرئيس جو بايدن والملك سلمان "قريبا جدا".ونقلت شبكة "سي إن إن" عن أحد المسؤولين الأمريكيين أنّ إصدار التقرير "ربما يتأجل موعده" كونه مرتبط بإجراء مباحثات هاتفية بين بايدن والملك سلمان المتوقع إجرائها في وقت لاحق اليوم، حسب المصدر ذاته.يشار أن التقرير كان متوقعا صدوره اليوم.ومن المنتظر أن يصدر مكتب مدير المخابرات الوطنية (ODNI)، تقريرا غير سري يكشف تفاصيل جديدة حول مقتل خاشقجي، الكاتب في صحيفة "واشنطن بوست"، وقد يلقي باللوم مباشرة على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.وقتل خاشقجي في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، داخل قنصلية الرياض بمدينة إسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي.