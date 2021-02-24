البيت الأبيض: قريبا يصدر التقرير الاستخباراتي عن مقتل خاشقجي

الأناضول -

أعلن البيت الأبيض، الأربعاء، أن التقرير الأمريكي المرفوعة عنه السرية بشأن مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، سيصدر قريبا.جاء ذلك في مؤتمر صحفي للمتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، مساء الأربعاء.وقالت المتحدثة إنه يتم الترتيب لاتصال هاتفي بين الرئيس جو بايدن، والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وسيجري قريبا.وأضافت أن التقرير (الاستخباراتي) الأمريكي المرفوعة عنه السرية حول مقتل خاشقجي يتم تجهيزه للنشر وسيصدر قريبا.وقبل أيام، كشفت صحيفة "واشنطن بوست"، الجمعة، أن إدارة بايدن، ستنشر تقريرا استخباراتيا يكشف دور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في مقتل الصحفي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول عام 2018.ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين على الأمر قولهم إن التقرير، وهو ملخص غير سري للنتائج أصدره مكتب مدير الاستخبارات الوطنية "سيتم نشره مطلع الأسبوع المقبل".وذكرت المتحدثة أن بلادها تحمل إيران المسؤولية عن الهجمات الصاروخية التي تشنها مليشيات موالية لها في العراق.وأضافت أن الرد على إيران سيكون وفقا لجدولنا الزمني وسوف نتجنب التصعيد، بحسب ما نقل موقع قناة الحرة الأمريكية.