   Sherine - Mafish Marra  

نيجيريا.. 25 قتيلا وحرق 125 منزلا في اشتباكات قبلية

نيجيريا.
Publié le Mardi 23 Février 2021 - 17:47 قراءة: 0 د, 42 ث
الأناضول - أبوجا - قتل 25 شخصا وتم حرق أكثر من 125 منزلا في اشتباك قبلي مسلح، جنوب شرقي نيجيريا، بحسب وسائل إعلام محلية.

ونقل موقع "ذيس داي" الإخباري النيجيري عن ديفيد أوماهي، حاكم ولاية إيبوني، قوله إن نزاعا قبليا نشب في الولاية بين أهالي "إفيوم" و"إيزا إيفيوم"، أدى إلى وقوع قتلى".


وأضاف: "رسميا سجلنا حوالي 25 قتيلا، وصادرنا أكثر من 26 سلاحا من الضالعين في عملية القتل".

وأوضح أنه تم أيضا خلال الاشتباك بين الطرفين حرق حوالي 125 منزلا فيما تضررت محطات غاز ووقود.

وتابع أوماهي: "لقد كتبت إلى وزير الخدمات الإنسانية ليأتي لمساعدتنا، وكذلك إلى وكالة إدارة الطوارئ الوطنية في نيجيريا".

وحسب الموقع الإخباري، فقد ألقى أوماهي اللوم على مفوض الحكومة المحلية، صموئيل أوكورونكو، ومساعده الخاص إيمانويل إيجوي في النزاع المسلح.

وأدت الاشتباكات القبلية المستمر منذ عقود إلى نزوح آلاف الأشخاص، بمن فيهم النساء والأطفال، في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.



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