النيجر.. مصرع 7 من أعضاء اللجنة الانتخابية إثر تفجير

الأناضول -

التفجير استهدف مركبتهم تزامنا مع استمرار عملية التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية..

لقي 7 من أعضاء اللجنة الانتخابية في النيجر، مصرعهم وأصيب 3 آخرون إثر تفجير استهدف مركبتهم، تزامنا مع استمرار عملية التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.وذكرت الصحافة المحلية في النيجر، أن التفجير وقع خلال مرور المركبة التي تقل أعضاء اللجنة الانتخابية، في منطقة "تيلابري"، غربي البلاد.وأسفر الانفجار عن مصرع 7 وإصابة 3 آخرين من أعضاء اللجنة الانتخابية.وشهدت منطقة "تيلابري" الواقعة على الحدود مع مالي، تتعرض بشكل متواصل لهجمات المنظمات الإرهابية منذ عام 2017.وأسفرت الهجمات التي وقعت في المنطقة بين يناير/ كانون الثاني – نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، عن مصرع 89 شخصا، ونزوح أكثر من 80 ألفا.وفي وقت سابق، بدأ أكثر من 7 ملايين مواطن في النيجر، التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.وتقدم مرشح حزب النيجر من أجل الديمقراطية والاشتراكية الحاكم، محمد بازوم، في الجولة الأولى في 27 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بحصوله على 39.30 بالمئة من الأصوات، بينما حصل الرئيس السابق ماهمان عثمان، على 16.98 بالمئة من الأصوات فقط، محتلا بذلك المرتبة الثانية.