المغرب يكشف 21 متحورا جديدا من السلالات الإنجليزية

الأناضول -

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اكتشاف 21 متحورا جديدا من السلالات الإنجليزية لفيروس كورونا.وقالت الصحة المغربية، في بيان صدر في وقت متأخر من ليل السبت/الأحد إن “ ائتلاف المختبرات (حكومي) كشف 21 متحورا جديدا من السلالات الإنجليزية"، دون تفاصيل عنها.ولفت البيان إلى أنه "لم يكتشف حتى الآن أي نوع من التحور الجنوب إفريقي أو البرازيلي بالبلاد”.ودعت الوزارة المواطنين إلى توخي المزيد من الحيطة لمواجهة ظهور طفرات جديدة لفيروس كورونا.وشددت على ضرورة تجنب التجمعات غير الضرورية في المغرب الذي بدأ في 28 من الشهر الماضي، تلقيح مواطنيه ضد كورونا.وبحسب الصحة المغربية، بلغت حصيلة المصابين بكورونا حتى مساء السبت 480.948، منهم 8.548 متوفيا، و464.043 متعافيا.