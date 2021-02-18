مجلس الشيوخ الإيطالي يمنح الثقة لحكومة ماريو دراغي

الأناضول -

صوت مجلس الشيوخ الإيطالي،الأربعاء، لصالح منح الثقة للحكومة الجديدة التي شكلها المحافظ السابق للبنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي.وأيد الحكومة الجديدة 262 عضوا في مجلس الشيوخ، فيما عارضها 40 عضوا وامتنع اثنان آخران عن التصويت.وحصلت الحكومة على أغلبية ساحقة من الأصوات، حيث كان العدد الأدنى الضروري من الأصوات للحصول على ثقة مجلس الشيوخ 161 صوتا.وقبل التصويت في المجلس، دعا دراغي القوى السياسية إلى الوحدة، مشددا على أهمية محاربة فيروس كورونا وآثاره في الفترة الحالية.وتضم الحكومة الجديدة التي شكلها دراغي الأسبوع الماضي طيفا واسعا من القوى السياسية، يمثل معظم الأحزاب البرلمانية، إضافة إلى عدد من الوزراء التكنوقراط غير السياسيين حيث بقى في المعارضة حزب "أخوة إيطاليا" اليميني فقط.ومن المتوقع أن يصوت مجلس النواب الإيطالي على منح الثقة للحكومة الجديدة يوم الخميس.وعلى رأس الأولويات التي تنتظر الحكومة الجديدة تسريع حملة التلقيح التي تأثرت كما في دول أوروبية أخرى ببطء تسليم اللقاحات. ولقح حتى الآن 1,2 مليون إيطالي فقط من أصل 60 مليونا.وثمة ملفات أخرى تعود لعقود، سيضطر دراغي لمعالجتها هي تسريع عمل القضاء وتصحيح البيروقراطية لتصبح الإدارة أكثر فعالية، وإطلاق عملية التحول البيئي التي ستنسقها الوزارة الجديدة المخصصة لهذه الغاية، الأولى من نوعها في إيطاليا.