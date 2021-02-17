باريس سان جيرمان يسقط برشلونة بالأربعة في "كامب نو"

وضع باريس سان جيرمان الفرنسي قدمًا في الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، بتغلبه على مضيفه برشلونة الإسباني بأربعة أهداف لواحد، الثلاثاء، على ملعب "كامب نو" في ذهاب دور الـ 16.بدأ اللقاء بلمحات هجومية خطرة من جانب الفريق الفرنسي، قابلها الكتالونيون بكرات مرتدة أسفرت عن ركلة جزاء ترجمها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى هدف أول عند الدقيقة 27.ولم يتأخر سان جيرمان في الرد الذي جاء سريعًا بهدف أحرزه الدولي كيليان مبابي في الدقيقة 32، من كرة استقبلها داخل منطقة الجزاء هيأها لنفسه وسدد عن يسار الحارس تير شتيغن.وعلى عكس المنتظر، ظهر برشلونة بشكل سيئ للغاية في الشوط الثاني، خاصة من الجانب الدفاعي، الذي لم يصمد أمام هجمات الباريسيين، وتسبب في تلقي شباك الفريق هدفين متتاليين حملا توقيع المتألق مبابي والإيطالي مويس كين، في الدقيقتين 65، و70.ومع حلول الدقيقة 86، ظهر نجم المباراة مبابي ليسجل رابع أهداف باريس سان جيرمان، من هجمة مرتدة سريعة أنهاها بتسديدة مميزة استقرت في الزاوية اليسرى لمرمى برشلونة.وبات على برشلونة تحقيق إنجاز إعجازي في مباراة الإياب على ملعب "حديقة الأمراء"، بالفوز بفارق أربعة أهداف حتى يعبر إلى الدور القادم وتجنب الإقصاء.