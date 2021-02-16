الأرجنتين.. جثمان كارلوس منعم يوارى الثرى في مقبرة إسلامية

الأناضول -

دفن جثمان الرئيس الأرجنتيني الأسبق كارلوس منعم، الثلاثاء، في مقبرة للمسلمين بمقاطعة بوينس آيرس.وعقب مراسم التشييع التي أقيمت في الكونغرس الوطني الأرجنتيني، دُفن جثمان منعم في مقبرة "سان خوستو" الإسلامية، إلى جانب نجله كارلوس فاكوندو، الذي فقد حياته في حادث مروحية عام 1995.والأحد، توفي منعم الذي قاد الأرجنتين لمدة 10 سنوات، عن عمر يناهز 90 عاما.وينحدر منعم من عائلة مسلمة مهاجرة من سوريا، وتحول إلى المسيحية الكاثوليكية ليتمكن من تولي منصب رئيس الدولة وفقا للقانون الأرجنتيني.وكان محاميا، قبل أن يصبح ناشطا في "الحزب البيروني" خلال خمسينيات وستينيات القرن الماضي، ويقوم الحزب على سياسات وإرث الرئيس السابق خوان بيرون.وتولى منعم منصب حاكم ولاية لاريوخا بين 1973 و1976.وبعد الانقلاب العسكري عام 1976، أُلقي القبض على منعم وسُجن لمدة 5 سنوات، وبعد الإفراج عنه أُعيد انتخابه حاكما مرتين (من 1989 حتى 1999).