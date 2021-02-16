أردوغان يطلق حملة "التركية لغة عالمية"

الأناضول -

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إطلاق حملة تحت شعار "التركية لغة عالمية"، تتضمن تنظيم فعاليات مختلفة.جاء ذلك خلال مشاركته في مراسم افتتاح فعاليات عام الشاعر "يونس أمره"، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.وقال أردوغان: "نطلق حملة تحت شعار التركية لغة عالمية، بمناسبة الذكرى السنوية الـ 700 لوفاة يونس أمره".وأوضح أنه سيتم تنظيم 224 فعالية في إطار الحملة خلال عام 2021، عبر وزارات ومؤسسات ومنظمات مدنية مختلفة.وأكد ضرورة التمسك بـ"التركية" قائلا: "اللغة هي من تحرس الوطن أولا ثم الجيش".كما أعرب عن استيائه من إيلاء أهمية كبيرة للغات الأجنبية على حساب التركية.وتوجه الرئيس أردوغان بالشكر إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو"، على تخصيصها عام 2021 للشاعر الكبير يونس أمره، بمناسبة الذكرى الـ 700 لرحيله.كما شكر ممثلي أذربيجان والبوسنة والهرسك وشمال مقدونيا لدى اليونسكو، على دعمهم في هذا الموضوع.ولفت إلى أن اليونسكو سبق أن أعلنت 1991 "عام يونس أمره للمحبة".وكان الرئيس أردوغان أعلن 2021 "عام يونس أمره واللغة التركية" وذلك عبر تعميم نشرته الجريدة الرسمية في 30 يناير/ كانون الثاني المنصرم.كما قررت اليونسكو استذكار الشاعر يونس أمره بمناسبة الذكرى الـ 700 لرحيله.ويونس أمره، قاضٍ وشاعر ومتصوّف تركي، خلّف أثرا كبيرا في الأدب التركي منذ وقته إلى عصرنا الحالي.ويعد من أبرز الشعراء الأتراك القدامى المعروفين، وتوفي نحو 1321 ميلادي.