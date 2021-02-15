مايكروسوفت: اختراق "سولار ويندز" أكبر وأعقد هجوم على الإطلاق

الأناضول -

أعلن رئيس شركة "مايكروسوفت"، براد سميث، أن حملة اختراق أنظمة شركة "سولار ويندز" (SolarWinds) الأمريكية، كانت "أكبر وأعقد هجوم شهده العالم على الإطلاق".جاء ذلك في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" على شبكة CBS الأمريكية، في وقت متأخر من مساء الأحد.وقال سميت إن حملة القرصنة تلك التي استخدمت شركة "سولار ويندز" للبرمجيات كقاعدة لاختراق وكالات حكومية أمريكية هي "أكبر وأعقد هجوم (سيبراني) شهده العالم على الإطلاق".وتم الكشف عن حملة القرصنة المذكورة في كانون الأول/ ديسمبر 2020، وقالت الحكومة الأمريكية إنها من المحتمل أن تكون من تدبير روسيا.واخترقت الحملة البرمجيات التي صنعتها شركة "سولار ويندز"، مما أتاح للقراصنة الوصول إلى آلاف الشركات والمكاتب الحكومية التي تستخدم منتجاتها.وسمح الاختراق للمتسللين بالدخول إلى رسائل البريد الإلكتروني في وزارات الخزانة والعدل والتجارة الأمريكية ووكالات أخرى.وقال سميث، خلال المقابلة: "أعتقد من وجهة نظر هندسة البرمجيات أن من العدل القول إن هذا هو أكبر وأعقد هجوم يشهده العالم على الإطلاق".ولفت إلى أن الاختراق شمل ما يصل إلى 18 ألف عميل من عملاء "سولار ويندز" الذين يستخدمون برنامج أورايون لمراقبة الشبكات.وتوفر شركة "سولار ويندز" خدمات على نطاق واسع للحكومة الفيدرالية، بما فيها وزارات مختلفة وجهات ومعاهد بحثية حكومية.ومن أهم البرامج التي توفرها الشركة لهذه الجهات برنامج "أوريون" لمراقبة وتأمين شبكات الحاسوب الخاصة بها.