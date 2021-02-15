مسؤول أممي: جنرالات ميانمار "سيحاسبون"

الأناضول -

قال مقرر الأمم المتحدة الخاص لميانمار توم أندروز، الأحد، إن قادة المجلس العسكري "سيحاسبون على حربهم" ضد شعب ميانمار.وفي تغريدة عبر تويتر، كتب أندروز: "يبدو أن الجنرالات أعلنوا الحرب على شعب ميانمار".وأكد أن "الغارات الليلية، والاعتقالات المتزايدة، وإغلاق جديد للإنترنت، وقوافل عسكرية تقتحم الشوارع.. كلها علامات اليأس".وشدد المسؤول الأممي قائلا: "على الجنرالات الانتباه: ستحاسبون".تأتي تصريحات أندروز عقب نشر المجلس العسكري في ميانمار، مدرعات في شوارع مدينة "يانغون" الاقتصادية وقطع الانترنيت عن معظم أنحاء البلاد، ما أثار مخاوف من حملة قمع جديدة ضد حركة الاحتجاج على الانقلاب.وفي 1 فبراير/شباط الجاري، نفذ قادة بالجيش في ميانمار انقلابا عسكريا، تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، والمستشارة أونغ سان سوتشي.