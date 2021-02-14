يونايتد يواصل التعثر بتعادل مخيب أمام ألبيون

عاد مانشستر يونايتد من أرض مضيفه وست بروميتش ألبيون بتعادل مخيب بهدفٍ لمثله، الأحد، ضمن الجولة 24 من المسابقة المحلية.وضع المهاجم السنغالي مباي دياني أصحاب الأرض في المقدمة بهدف مبكر جاء عند الدقيقة الثانية، قبل أن يدرك البرتغالي برونو فيرنانديز التعادل لليونايتد في الدقيقة 44.وبهذا انقاد مانشستر يونايتد لتعادل هو الثاني للفريق على التوالي، بعد تعثره في الجولة السابقة أمام إيفرتون بثلاثة أهداف لمثلهم، ليصبح في رصيده 46 نقطة بالمركز الثاني.ورفع وست بروميتش ألبيون رصيده للنقطة 13 بالمركز التاسع عشر ما قبل الأخير.