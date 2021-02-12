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هلّ هلال شهر رجب.. إني أشمّ رائحة رمضان..

Publié le Vendredi 12 Février 2021 - 21:06 قراءة: 1 د, 12 ث
حياة بن يادم


شهر رجب،


شهر من أعظم شهور السنة و هو أحد الأشهر الحرم الأربعة التي قال عز و جل فيها "إنَّ عِدَّةَ الشُّهورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَواتِ والأرضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُم ذَلِكَ الدِّينُ القَيِّمُ، فَلَا تَظْلِموا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُم".

شهر رجب،

شهر التشريف و الرفعة، إذ خصّ العلي القدير في هذا الشهر بشر مثلنا حاملا قلبا رحيما مليئا بالحب و الخير للعالمين، حيث قال فيه المولى تعالى "وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ". خصّه بمنزلة أوصلته مكانا في السماوات العلا لم يصله بشر من قبله، و لن يصله بشر آخر من بعده، و هو سدرة المنتهى. حيث صلّى إماما بكل الأنبياء في المسجد الأقصى إنه نبينا و حبيبنا محمد صلى الله عليه و سلم، الذي صعد إلى السماء في رحلة الإسراء و المعراج.

شهر رجب،

شهر يذكرنا ببطولات صلاح الدين الأيوبي حيث تم فيه تخليص المسجد الأقصى من أيدي الصليبيين.

شهر رجب،

يأتي منفردا بعد جمادى الآخرة و يليه شعبان ثم شهر الرحمة رمضان المبارك. أما الأشهر الحرم الثلاثة الباقية تأتي متتالية و هي ذو القعدة و ذو الحجة و محرّم. أشهر حرّم الله فيها القتال. و إن شاء الله يحرّم في هذا الشهر القتال "السياسي" الذي يعيشه وطننا هذه الأيام و أن يحفظنا الله من شر الفتن و يحمينا من كل المصائب ما ظهر منها و ما بطن، و أن يكون شهر الفرج و رفع الوباء. في هذا الشهر أشمّ رائحة رمضان، فاللهم بلغنا إياه لا متناحرين و لا فاقدين و لا مفقودين.

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