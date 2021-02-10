بايدن يأمر بفرض عقوبات على مسؤولي انقلاب ميانمار

الأناضول -

واشنطن - أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن توقيع أمر تنفيذي يسمح بفرض عقوبات على جنرالات الجيش المسؤولين عن الانقلاب في ميانمار.جاء ذلك في كلمة نقلها حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مساء الأربعاء.وقال بايدن إن العقوبات ستبدأ هذا الأسبوع وتستهدف "القادة العسكريين الذين قادوا الانقلاب ومصالحهم التجارية وكذلك أفراد أسرهم المقربين".وأضاف إن إدارته بدأت في اتخاذ خطوات من شأنها منع جنرالات التاتماداو "من الوصول بشكل غير صحيح إلى مليار دولار من أموال الحكومة البورمية (الميانمارية) المحتجزة في الولايات المتحدة".كما دعا بايدن في كلمته التي ألقاها من البيت الأبيض سلطات الانقلاب في ميانمار إلى الإفراج عن المعتقلين المدنيين، بينهم زعيمة الحزب الحاكم، المستشارة أونغ سان سو تشي، والرئيس وين مينت.وفي 1 فبراير/شباط الجاري، نفذ قادة بالجيش في ميانمار انقلابا عسكريا، تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، والمستشارة أونغ سان سوتشي.