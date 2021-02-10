بسبب الانقلاب العسكري..الاتحاد الأوروبي يلّمح لفرض عقوبات على ميانمار

الأناضول -

بروكسل - قال الممثل السامي للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن خيار فرض عقوبات على ميانمار مطروحًا على الطاولة، بعد الانقلاب العسكري الذي شهدته مطلع الشهر الجاريجاء ذلك في تصريحات أدلى بها المسؤول الأوروبي، الثلاثاء، خلال كلمة أمام بالجمعية العامة للبرلمان الأوروبي، حول الانقلاب العسكري بميانمار.وفيما يتعلق باستجابة الاتحاد الأوروبي لما حدث في ميانمار، قال بوريل "نحن نقيم جميع خياراتنا"، مشيرًا إلى أن تلك الخيارات تشمل عقوبات إضافية ضد الأفراد والشركات المملوكة للجيش.وأوضح أنهم فضلًا عن ذلك يمكنهم مراجعة مساعدات التنمية التي تقدم لميانمار.ولفت أن ردود الأفعال تجاه ما يحدث بميانمار يجب أن تؤثر على التغيير، وألا تؤثر على استمرار قنوات الحوار، ولا على الأبرياء، مشيرًا أن المسار السياسي الذي سيتم اتباعه حيال تلك التطورات، سيتم تحديده باجتماع وزراء خارجية الاتحاد يوم 22 فبراير/شباط الجاري.وفي 1 فبراير، نفذ قادة بالجيش في ميانمار انقلابا عسكريا، تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، والمستشارة أونغ سان سوتشي.