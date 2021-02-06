بلينكن يطالب الصين بإدانة انقلاب ميانمار

الأناضول -

دعا وزير الخارجية الأمريكي، أنطوني بلينكن، فجر السبت، الصين للانضمام إلى المجتمع الدولي في إدانة الانقلاب في ميانمار.جاء ذلك في أول اتصال هاتفي بين بلينكن ونظيره الصيني، يوانغ يي منذ تولي الرئيس الأمريكي جو بايدن، السلطة، الشهر الماضي.وبحسب بيان صادر عن الخارجية الأمريكية، ونشر على موقعها الإلكتروني، فإن بلينكن أبلغ نظيره الصيني في المكالمة أن الولايات المتحدة "ستواصل الدفاع عن حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية بما في ذلك في شينجيانغ (تركستان الشرقية) والتيبت وهونغ كونغ.وأضاف البيان أن بلينكن "ضغط أيضا على الصين للانضمام إلى المجتمع الدولي في إدانة الانقلاب العسكري في بورما". (الاسم السابق لميانمار)