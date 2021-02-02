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ليبيا.. اشتباكات بين عناصر حفتر في سرت

Publié le Mardi 02 Février 2021 - 09:45 قراءة: 0 د, 28 ث
الأناضول - طرابلس/ مجاهد آيدمير -

"كتيبة طارق بن زياد" القادمة من شرق البلاد، شنت هجومًا على مقر لواء "الكانيات" التاسع في سرت



اندلعت اشتباكات مسلحة الثلاثاء، بين عناصر من ميليشيات مختلفة تابعة للجنرال الانقلابي خليفة حفتر في مدينة سرت وسط ليبيا.

وذكرت مصادر في الجيش الليبي للأناضول، الثلاثاء، أن "كتيبة طارق بن زياد" القادمة من شرق البلاد، شنت هجومًا على مقر لواء "الكانيات" التاسع في سرت.

وأشارت المصادر إلى نقل كميات كبيرة من الأسلحة إلى المنطقة التي شهدت الاشتباكات، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ولم تذكر المصادر أسباب الاشتباكات أو النتائج التي أسفرت عنها.

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