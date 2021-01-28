يوفنتوس يتأهل لملاقاة إنتر في نصف نهائي الكأس ... برباعية نظيفة هز بها شباك سبال..

لحق يوفنتوس ركب المتأهلين إلى الدور نصف نهائي من مسابقة كأس إيطاليا لكرة القدم، بعدما هزم نظيره سبال بأربعة أهداف دون رد، الأربعاء، على ملعب "آليانز ستاديوم" في تورينو.وقع المهاجم الإسباني ألفارو موراتا على أول أهداف يوفنتوس عند الدقيقة 16 من علامة الجزاء، ثم أتبعه زميله جيانلوكا فرابوتا بهدف ثان أحرزه في الدقيقة 33 من تسديدة قوية.وتسيد فريق "السيدة العجوز" شوط المباراة الثاني بشكل كامل، وهدد مرمى سبال بوابل من الفرص، أثمرت إحداها عن تسجيل هدف ثالث جاء عن طريق السويدي ديان كولوفسكي في الدقيقة 79، قبل أن يختتم فيدريكو كييزا النتيجة بهدف رابع في الوقت البديل.ويواجه يوفنتوس في الدور القادم نظيره فريق إنتر ميلان المتأهل على حساب جاره ميلان، في لقاء منتظر سيسعى خلاله اليوفي لمحو الصورة السيئة، التي أدت لهزيمته أمام الأفاعي في مسابقة الدوري بهدفين نظيفين قبل أسبوعين.