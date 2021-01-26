كرة يد.. الدنمارك تهزم كرواتيا وتصعد بقطر لربع نهائي المونديال

انتصر المنتخب الدنماركي على نظيره الكرواتي بنتيجة 38-26، الاثنين، ضمن المجموعة الثانية من الدور الرئيسي لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021.وجاء الشوط الأول تنافسيًا بين المنتخبين، حيث تبادل الطرفان السيطرة إلى أن تمكن حامل اللقب من إنهاء الأمور لصالحه بنتيجة 17-15.وفي الشوط الثاني أظهر المنتخب الدنماركي خطورته الحقيقية ونجح في بسط سيطرته المطلقة، لينتهي اللقاء بفارق 12 هدفا.وبذلك وصل منتخب الدنمارك إلى النقطة العاشرة في صدارة المجموعة الثانية، ورافقه إلى الدور ربع النهائي منتخب قطر بعدما حل ثانيا برصيد 6 نقاط، مستفيدا من سقوط منتخب كرواتيا الذي بقي عند 5 نقاط في المركز الرابع.ويواجه منتخب الدنمارك في الدور ربع النهائي نظيره المصري، مستضيف البطولة، في حين تتواجه قطر مع السويد.وتقسم المنتخبات الـ 24 في الدور الرئيسي إلى 4 مجموعات، يتأهل فريقان فقط من كل مجموعة لخوض منافسات دور الثمانية، على أن يتم ترتيب الأربعة منتخبات الأخرى من المراكز 9 إلى 24.وتستضيف مصر بطولة كأس العالم لكرة اليد في نسختها الـ27، والتي ستنتهي يوم 31 كانون الثاني/ يناير الجاري.