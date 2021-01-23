وفاة المذيع الأمريكي البارز لاري كينغ عن عمر 87 عاما

الأناضول -

توفي المذيع الأمريكي الشهير، لاري كينغ، السبت، عن 87 عاما، بحسب ما أكدت عائلته.ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن تشانس، نجل كينغ، تأكيده وفاة والده، صباح السبت.ولاري كينغ، إعلامي ومقدم برامج إذاعية أمريكي بارز، بدأ العمل في قناة "سي إن إن" عام 1985 وكان يقدم برنامجه الشهير لاري كينغ لايف (Larry King Live) حتى العام 2010.انتقل بعدها للعمل في قناة RT America (روسيا اليوم - أميركا) حيث قدم فيها برنامج Politicking with Larry King الأسبوعي من 2013 حتى وفاته.