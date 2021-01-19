جونسون: 4 ملايين بريطاني تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا

الأناضول -

لندن - أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الإثنين، أن أكثر من 4 ملايين بريطاني حتى الآن تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.جاء ذلك في تصريحات على هامش زيارة أجراها للمنشأة التي يتم فيها تصنيع لقاح "أوكسفورد- استرازينيكا " المضاد لكورونا، الذي بدأت الحكومة البريطانية توزيعه على المواطنين نهاية الشهر الماضي.وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن مديرية الصحة في إنجلترا أن أكثر من 4.06 مليون بريطاني تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح.وقال جونسون، أثناء زيارته للمنشأة: "أتفهم تماما أن المواطنين يريدون العودة إلى الحياة الطبيعية بأسرع وقت ممكن، لكن هذا يعتمد على سير الأمور بشكل جيد".وأضاف: "هذا يعتمد على سير برنامج التلقيح بشل جيد، ويعتمد على عدم ظهور سلالات جديدة تنسف بخططنا".وقال إن منتصف فبراير – الذي هو هدف الحكومة لتطعيم المجموعات الأربع ذات الأولوية - سيكون الوقت المناسب "للنظر في مكان وجود الفيروس، ومدى انتشار العدوى، والنجاح الذي حققناه".ويعتبر لقاح أوكسفورد أسهل في التخزين والتوزيع، إذ يمكن حفظه في الثلاجات العادية، بعكس لقاح فايزر- بيونتيك الذي يجب حفظه في درجة حرارة -70 درجة مئوية.وتم تحديد الأولوية للمقيمين في دور الرعاية، ومن تزيد أعمارهم عن 80 عاما، والعاملين في المجال الصحي، لتلقي اللقاح أولا.وتدريجيا، سيشمل البرنامج من تزيد أعمارهم عن 50 عاما، والشباب الذين يعانون من مشاكل صحية.وأظهرت البيانات الحكومية التي نشرت اليوم أن هناك 599 حالة وفاة جديدة في المملكة المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية.وبذلك يصل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الوباء إلى 80 ألفا و860.كما سجلت بريطانيا خلال اليوم الأخير 37 ألفا و535 إصابة بالفيروس، ليصل مجموع الإصابات إلى 3 ملايين و433 ألفا و494.