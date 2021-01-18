إنتر يتفوق على يوفنتوس في "ديربي إيطاليا"

حقق إنتر ميلان فوزا مستحقا على خصمه وغريمه يوفنتوس بهدفين دون رد، الأحد، في ديربي إيطاليا الكبير، الذي أقيم ضمن الجولة 18 من منافسات الـ "كالتشيو".بدأ اللقاء بحذر هجومي سرعان ما تبدد بفرصة أولى سجل منها يوفنتوس هدفا ألغاه الحكم بداعي وجود تسلل على كريستيانو رونالدو، ليرد إنتر بهجمة منظمة أحرز منها التشيلي أرتورو فيدال الهدف الأول برأسية مميزة في الدقيقة 12.ولم يقدم يوفنتوس أي جهد حقيقي لتهديد مرمى سمير هندانوفيتش، بينما كان إنتر الطرف الأفضل طيلة الشوط الأول.وعرفت بداية الشوط الثاني هجوما كبيرا من قبل إنتر على مناطق يوفنتوس، ما أسفر عن هدف ثان سجله لاعب الوسط نيكولو باريلا عند الدقيقة 52 مستثمرا تمريرة ساحرة من المدافع أليساندرو باستوني.وحاول يوفنتوس تدارك الموقف في الدقائق المتبقية مهددا مرمى إنتر بعدة كرات لم تجد طريقها نحو الشباك.وبهذا حقق إنتر فوزه الأول على يوفنتوس بعد 7 مباريات انتهت 5 منها بفوز "السيدة العجوز" في حين حل التعادل في مناسبتين.وبهذا رفع إنتر رصيده لـ 40 نقطة احتل بها صدارة الترتيب مؤقتا بفارق الأهداف عن ميلان، فيما توقف رصيد يوفنتوس عند 33 نقطة في المركز الخامس.​​​​​​​