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غرق سفينة شحن تحمل العلم الروسي قبالة "بارطن" التركية

Publié le Dimanche 17 Janvier 2021 - 12:27 قراءة: 0 د, 26 ث
الأناضول - بارطن -

والعمل جار لإنقاذ طاقمها المقدر عدده بـ 15 شخصا عالقين في قوارب نجاة


غرقت سفينة شحن تحمل العلم الروسي، الأحد، قبالة سواحل ولاية بارطن التركية المطلة على البحر الأسود.

وأفاد والي بارطن سنان غونر، في تصريحات صحفية، أن السفينة غرقت قبالة ساحل منطقة "إينكومو".

وأضاف: "نعمل على إنقاذ طاقم السفينة العالق في 3 قوارب نجاة وعددهم يقدر بـ 15 شخصا".

وأردف أنه لا أنباء حتى الآن عن خسائر بشرية أو غرق قوارب النجاة.

ولفت الوالي إلى أن سوء الأحوال الجوية يعيق عمليات الإنقاذ.

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