بعد حزمة التحفيز الاقتصادي..بايدن يكشف تفاصيل خطته للتطعيم ضد كورونا

الأناضول -

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، الجمعة، أنه يعتزم فتح "آلاف" مراكز التطعيم لتسريع حملة التلقيح ضدّ فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) في الولايات المتّحدة.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بايدن خلال مؤتمر صحفي عقده من معقله في ويلمنغتون بولاية ديلاوير،حيث واصل من خلاله الكشف عن البرنامج الذي ينوي تنفيذه في البيت الأبيض.وأضاف بايدن قائلا "سنستخدم كلّ موارد الحكومة الفدرالية لإنشاء آلاف مراكز التطعيم" المحلية، في الصالات الرياضية أو الملاعب.وتشمل خطّة الرئيس المنتخب أيضا حشد 100 ألف فرد من مقدّمي الرعاية الصحية من أجل إجراء اللقاحات.وأضاف "أعدكم، سنتعامل مع هذا الوضع كما لم يحدث من قبل".وكان بايدن كشف في مؤتمر صحفي الخميس عن خطة طال انتظارها لإنعاش الاقتصاد، بقيمة 1.9 تريليون دولار.تنص الخطة على دفع شيكات جديدة بقيمة 1400 دولار تضاف الى 600 دولار أقرت في ديسمبر/كانون الأول الماضي ليصبح مبلغ المساعدة لكل أميركي ألفي دولار.كما تنص الخطة على رفع مبلغ إعانات البطالة إلى 400 دولار أسبوعيا بدلا من 300 في خطة ديسمبر، وتمديد فترة دفعها للعاطلين عن العمل حتى نهاية سبتمبر/أيلول بدلا من نهاية مارس/آذار.ومن أبرز نقاط الخطة، ايضا، زيادة الحد الأدنى للأجور الى 15 دولارا في الساعة، وتخصيص عشرين مليار دولار لتسريع وتيرة اللقاحات المضادة لكورونا، وخمسين مليار دولار لزيادة عدد الفحوص للكشف عن الفيروس.​​​​​​​ويريد بايدن (78 عاما) الآن إظهار قدرته على التغلب على منشأ هذه الأزمة ألا وهو الوباء الذي خلف في المتوسط منذ بداية يناير أكثر من ثلاثة آلاف وفاة يوميًا في الولايات المتحدة مع تسجيل أكثر من 238 ألف إصابة كل يوم.وهذه الحصيلة المروعة قال مسؤولو الصحة إنهم توقعوها إثر عطلة نهاية العام ولم يخفف منها بدء حملة التطعيم على نحو بطيء. فقد تلقى نحو 9.7 ملايين أمريكي الجرعة الأولى من اللقاح حتى الجمعة، و1.3 مليون جرعة ثانية.وهذا العدد أدنى بكثير مما وعدت به إدارة ترامب التي قالت إنها ستعطي اللقاح لعشرين مليون شخص قبل نهاية عام 2020.بدأت اللقاحات في سياق صعب، وفق رئيس الأطباء الأمريكيين، جيروم آدامز مع ارتفاع شديد في عدد الحالات ومع عطلة نهاية العام، الأمر الذي وضع الفرق الطبية أمام مهمة صعبة.