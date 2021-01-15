مباحثات أوروبية ليبية بشأن تشكيل "حكومة وحدة وطنية"

الأناضول -

بين رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل ووزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا..

بحث رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، خوسيه ساباديل، الجمعة، مع وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا ضرورة تشكيل "حكومة وحدة وطنية" في البلاد.جاء ذلك في تغريدة نشرها ساباديل رئيس البعثة الأوروبية عبر حسابه بموقع "تويتر"، دون تفاصيل عن طبيعة المباحثات.وقال ساباديل: "أجرينا مباحثات جيدة جدا الأسبوع مع وزير الداخلية فتحي باشاغا، تمّ الاتفاق بشكل كامل على ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية".وأضاف أنه من شأن هذه الحكومة "التركيز على الانتخابات وإصلاح قطاع الأمن وتحسين الظروف المعيشية لليبيين".وأكد المسؤول الأوربي على أنّ "الانتخابات هي أمر أساسيّ لمستقبل ليبيا".والأربعاء، بحث رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، فائز السراج، مع أعضاء بمجلس النواب تشكيل "حكومة وحدة وطنية" تتولى حزمة مهام، بينها تمهيد الأجواء للانتخابات العامة.وقال المكتب الإعلامي للسراج، في بيان، إن المجتمعين أعربوا عن ارتياحهم للاتفاق حول إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، بإشراف الأمم المتحدة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بموعدها في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، والتزام كافة الأطراف بنتائجها.وتعاني ليبيا انقساما في الأجسام التشريعية والتنفيذية، نتج عنه نزاع مسلح أودى بحياة مدنيين، بجانب دمار مادي هائل.وبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيات الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، منذ سنوات، الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.ورغم تحقيق تقدم على المسارين السياسي والعسكري نحو إيجاد حل للنزاع، إلا أن مليشيات حفتر تنتهك من حين لآخر وقفا لإطلاق النار قائما منذ 23 أكتوبر/تشرين أول الماضي، برعاية الأمم المتحدة.