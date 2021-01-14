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بولبابه سالم : الثورة مسار و التاريخ لا يوزع وجبات سريعة

Publié le Jeudi 14 Janvier 2021 - 14:59 قراءة: 1 د, 13 ث
بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 14 جانفي قال الكاتب و المحلل السياسي بولبابه سالم ان الثورة مسار فيه انتكاسات لكن القيم التي نادت بها ستتحقق . و اضاف في تدوينة في صفحته على الفيسبوك أن تجارب الانتقال الديمقراطي التي عاشتها دول أوروبا الشرقية شهدت خلال عشر سنوات ما تشهده تونس حاليا من سيطرة الفاسدين على الإعلام و تكوين المافيا لأحزاب سياسية و اختراق النقابات حتى بات الناس يتوقون الى النظام القديم ،، لكنه اضاف ان التاريخ مثل النهر المتدفق لا يعود الى الوراء.

و كتب بولبابه سالم :
"الثورة مسار و التاريخ لا يوزع وجبات سريعة

ما يحدث في تونس بعد عشر سنوات من الثورة شبيه بما حصل في دول عاشت تجارب الانتقال الديمقراطي ،، قرأت عن بعض تجارب اوروبا الشرقية و أشعر ان المشهد يتكرر أمامي و هذا ما قاله الساسة الجدد هناك : بعد سقوط النظام سيستغل الفاسدون مناخ الحرية لترذيل الثورة ،،و سيسيطرون على الإعلام و سيقع اختراق النقابات و ستشكل المافيا احزابا سياسية ثم تتعفن الاوضاع حتى يصبح عموم الناس يتوقون الى النظام الذي ثاروا عليه .
حصل هذا في رومانيا و المجر و تشيكيا و كرواتيا .
طبعا فشل القادة الجدد في البناء و الثورة تعرضت لمكائد خارجية ،،، لكن اعتقد ان الانتخابات القادمة ستفرز مشهدا مختلفا بعدما جرّب التونسيون الثورجيون و القديم و الشعبويين ... الشعوب تتعلم ايضا ،،، و الثورة مسار فيه انتكاسات لكن القيم التي مات من أجلها الشهداء ستتحقق و لو بعد حين ..
التاريخ نهر متدفق لا يعود الى الوراء ."



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