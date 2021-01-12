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إسرائيل والمغرب يوقعان الأربعاء اتفاقات في مجال الطيران

Publié le Mardi 12 Janvier 2021 - 20:51 قراءة: 0 د, 47 ث
الأناضول - أعلنت إسرائيل، أنها ستوقع الأربعاء، اتفاقات مع المغرب في مجال الطيران، ما سيسمح بتسيير رحلات جوية مباشرة بين البلدين، بحسب إعلام عبري.

جاء ذلك وفق ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، مساء الثلاثاء، عن مكتب وزيرة النقل الإسرائيلية ميري ريغيف.


وسيسمح التوقيع على الاتفاقيات، ببدء الرحلات المباشرة بين تل أبيب والرباط، بحسب الصحيفة التي لم تذكر مزيدا من التفاصيل.

ولم يتسن الحصول على تعقيب من السلطات المغربية، بشأن ما أوردته الصحيفة الإسرائيلية حتى الساعة 19:00 ت.غ.

وفي 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وقعت المملكة المغربية وإسرائيل بالرباط، 4 اتفاقيات تهم المجال الاقتصادي والتجاري، على هامش توقيع اتفاق استئناف العلاقات بين البلدين برعاية أمريكية.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 10 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، اتفاق المغرب وإسرائيل على تطبيع العلاقات بينهما.

وفي اليوم نفسه، أعلنت الرباط عزمها استئناف الاتصالات الرسمية الثنائية والعلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل "في أقرب الآجال".

وتقول الرباط إن الأمر ليس تطبيعا، وإنما استئناف لعلاقات رسمية تم تجميدها عام 2002، في أعقاب اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية (انتفاضة الأقصى).



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