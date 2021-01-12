3.3 مليارات دولار أرباح "قطر الوطني" في 2020

الأناضول -

أعلن بنك قطر الوطني، الأكبر بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الثلاثاء، تحقيق صافي أرباح بلغ 12 مليار ريال (3.3 مليارات دولار) في 2020، بانخفاض 16 بالمئة عن 2019، تحت ضغط جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط.وقال البنك في بيان، إن دخله التشغيلي زاد بنسبة 1 بالمئة، رغم تأثير الوباء وانخفاض أسعار النفط، "ما يعكس نجاح مجموعة بنك قطر الوطني في تحقيق نمو قوي في مختلف مصادر الدخل".وتراجعت أسعار الخام بحدة مع تراجع الطلب العالمي، في ظل قيود فرضها وباء كورونا، وخسر الخامان القياسيان برنت وغرب تكساس الأمريكي أكثر من 21 بالمئة في 2020.وذكر بنك قطر الوطني في البيان، أنه جنب 5.8 مليارات ريال (1.59 مليار دولار) مخصصات خسائر قروض العام الماضي "كإجراء وقائي لحماية المجموعة".وزاد: "اختار البنك الاستمرار في اتباع سياسة متحفظة لبناء احتياطيات إضافية لخسائر القروض المحتملة، من خلال تسجيل المزيد من المخصصات".وتظهر البيانات المالية للبنك، أن إجمالي أصوله تجاوزت تريليون ريال (282 مليار دولار) بنهاية 2020، ليكون المؤسسة المصرفية الأولى التي تتجاوز هذا الحاجز في المنطقة.ونمت ودائع البنك بنسبة 8 بالمئة في 2020 على أساس سنوي، لتصل إلى 739 مليار ريال (203 مليارات دولار).وقال البنك في البيان إن مجلس الإدارة رفع توصية للجميعة العمومية بالموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 0.45 ريال للسهم الواحد.ويخدم بنك قطر الوطني أكثر من 20 مليون عميل بدعم من 20 ألف موظف عبر ألف فرع ومكتب، وفقا للبيان.