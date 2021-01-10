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شاب أمريكي يقتل 5 أشخاص في يوم واحد بشيكاغو

Publié le Dimanche 10 Janvier 2021 - 18:31 قراءة: 0 د, 23 ث
الأناضول - قتل 5 أشخاص وأصيب أثنان آخران بجروح في هجمات متفرقة شنها شاب بمدينة شيكاغو الأمريكية مساء السبت.

وبحسب بيان شرطة المدينة، تم التعرف على الشخص ويدعى جاسون نايت أنجيل" (23 عاما) شن عدة هجمات في المدينة ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص بينهم نساء.


وأشارت الشرطة إلى أنّ الهجمات التي نفذها كانت عشوائية، استهدفت طلاب جامعة ومطعم وحراس أمنيين.

وأكدت الشرطة مقتل المهاجم في اشتباك مع الشرطة، وأنه له سوابق جنائية في بيع المخدرات والسرقة وهجوم بقصد القتل.



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