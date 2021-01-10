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النواب الديمقراطيون سيقدمون تشريعا لمساءلة ترامب الاثنين على خلفية أحداث الكونغرس الأمريكي

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Publié le Dimanche 10 Janvier 2021 - 09:32 قراءة: 0 د, 39 ث
فرانس 24 - قال النائب الديمقراطي تيد ليو السبت إن الديمقراطيين بمجلس النواب الأمريكي سيطرحون تشريعا الاثنين يدعو لمساءلة الرئيس دونالد ترامب.

وفي تغريدة على تويتر، قال ليو الذي شارك بنشاط في محاولة مساءلة ترامب في ديسمبر/كانون الأول عام 2019 والتي فشلت في مجلس الشيوخ في نهاية المطاف، إن هناك 180 داعما لتشريع من مادة واحدة لمساءلة ترامب بغرض عزله، في أعقاب أحداث الشغب التي قام بها أنصار ترامب داخل مبنى الكونغرس.


ولم تستفق الولايات المتحدة بعد من هول الأحداث التي وقعت الأربعاء داخل مبنى الكابيتول العريق في واشنطن، حين اقتحم حشد من المتظاهرين الذين كانوا يلوحون برايات بعضها كتب عليه "ترامب رئيسي"، الحواجز الأمنية أمام مقر الكونغرس وعاثوا في المبنى خراباً ودخلوا إلى قاعات والتقطوا صورا لهم فيها، مردّدين ما يقوله ترامب من أنّ الانتخابات الرئاسية مزورة.

فرانس24/ رويترز





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