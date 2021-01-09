السلطات الإندونيسية تعلن تحطم طائرة الركاب التي فقدت الاتصال معها وعلى متنها 62 شخصا في إحدى جزر جاكرتا

السلطات الإندونيسية تعلن تحطم طائرة الركاب التي فقدت الاتصال معها وعلى متنها 62 شخصا في إحدى جزر جاكرتاوكانت السلطات الإندونيسية، أعلنت السبت، فقدان الاتصال بطائرة ركاب تقل على متنها 62 شخصا، بعد إقلاعها من العاصمة جاكرتا.وقالت أديتا إراواتي، المتحدثة باسم وزارة النقل الإندونيسية إن طائرة ركاب من طراز بوينغ 737-500 أقلعت من جاكرتا في رحلة جوية داخلية في الساعة 13:56 وفقدت الاتصال ببرج المراقبة في الساعة 14:40 بالتوقيت المحلي.وأوضحت المتحدثة في بيان أن الطائرة كانت متجهة من جاكرتا إلى مدينة بونتياناك، مركز محافظة كاليمانتان الغربية.وذكر البيان أن عمليات البحث عن الطائرة المفقودة جارية بالتنسيق مع وكالة الإنقاذ والبحث الوطنية واللجنة الوطنية لسلامة النقل.بدورها ذكرت شركة الطيران "سريويجايا" المشغلة للطائرة المفقودة أن الطائرة كانت في رحلة جوية يقدر مدتها بـ 90 دقيقة من جاكرتا إلى بونتياناك.وأوضحت أن الطائرة كانت تقل 56 راكبا و 6 من أفراد طاقمها عندما فقد الاتصال بها.